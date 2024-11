Campanha “Caixa Encantada” mobiliza escolas estaduais para arrecadação de brinquedos em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou mais uma edição da campanha “Caixa Encantada”, com o objetivo de garantir um Natal especial para crianças atendidas por cerca de 300 instituições sociais em Campo Grande e no interior do Estado. Neste ano, as 348 escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) estão atuando como pontos de arrecadação de brinquedos, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Educação (SED).

As caixas de coleta já estão disponíveis nas unidades escolares e foram decoradas com temas natalinos para incentivar a participação da comunidade. No interior, a arrecadação é organizada pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), que distribuirão as doações para instituições locais.

A campanha conta com o apoio da primeira-dama Mônica Riedel e já é uma tradição no Estado. Em 2022, foram arrecadados mais de 45 mil brinquedos, proporcionando alegria para milhares de crianças e adolescentes. Neste ano, a expectativa é superar esse número, reforçando o impacto positivo da iniciativa.

O secretário de Educação, Hélio Daher, reforçou o apelo à participação popular: “Essa campanha é uma oportunidade de tornar o Natal das crianças mais alegre. Juntos, podemos fazer a diferença.”

A população pode contribuir com brinquedos novos ou usados, desde que estejam em bom estado, até o dia 18 de novembro. As doações podem ser entregues nas escolas estaduais ou em outros órgãos públicos. A campanha se encerra em 29 de novembro, quando começa a triagem dos brinquedos para garantir que sejam entregues às instituições em perfeitas condições.

