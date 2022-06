Homem que matou pai e madrasta em Dourados é preso em flagrante

Na manhã do último domingo (12), um homem, identificado como Júlio César de Almeida, de 45 anos, foi preso. Ele era investigado como o autor do homicídio do próprio pai e da madrasta, no município de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

A ação foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul por intermédio de uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), Delegacia de Pronto Atendimento (DEPAC) de Dourados e Guarda Civil Metropolitana da região. De acordo com as informações da polícia, por volta das 7 horas, equipes da policia foram acionadas para atender um homicídio de um idoso, de 71 anos e de uma senhora, de 46 anos. Eles teriam sido encontrados mortos com sinais de violência, na própria casa. O veículo do casa, um Renault Logan, também foi levado da residência.

Os investigadores então começaram as diligências para investigar o caso e apuraram que o principal suspeito seria o filho do idoso, no caso Júlio César, que estava evadido do sistema semiaberto. Após buscas pela cidade o veículo roubado foi encontrado. A Polícia Civil descobriu que equipes da Guarda Municipal, teriam levado o suspeito para o semiaberto, depois de encontrarem o homem nas ruas, desconhecendo que ele era o suspeito do homicídio. A Polícia Penal confirmou a presença do suspeito.

Júlio César foi conduzido até a sede da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Ele confessou o crime, dizendo que cometeu o crime por estar sob o efeito de drogas. O homem foi presos em flagrante por homicídio qualificado.

Com informações da Polícia Civil de MS.

Veja mais: