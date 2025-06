Novilhocoop nasce com propósito de aumentar competitividade dos pecuarista em MS

A criação da cooperativa será a primeira no segmento no Estado

A pecuária de corte sul-mato-grossense dá um importante passo para a cadeia produtiva. A criação da primeira cooperativa voltada exclusivamente às atividades de corte – a Novilhocoop criada pela Associação Novilho Precoce MS. O principal objetivo é oferecer soluções estruturadas para aumentar a competitividade dos pecuaristas.

Para o presidente da Novilho Precoce MS, Rafael Gratão, a formalização da cooperativa representa um avanço estratégico para os produtores. “A Novilhocoop é a materialização de um sonho antigo: o de unir forças, compartilhar conhecimento e construir juntos um caminho mais justo e estratégico para quem vive do campo”, afirmou.

Gratão, destaca que o projeto vai além da busca por preços melhores, promovendo o fortalecimento do senso de pertencimento entre os produtores e preparando o setor para uma atuação mais estruturada e resiliente. A Novilhocoop nasce com o respaldo técnico da OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras – Seção MS), com quem já iniciou diálogo para formalização, apoio jurídico e capacitação em governança cooperativa.

A parceria com o sistema OCB tem como objetivo garantir que a nova cooperativa siga as boas práticas de gestão e se beneficie do conhecimento acumulado no setor cooperativista brasileiro. A cooperativa também deverá contar com capacitações contínuas promovidas pelo Sistema OCB/MS, visando consolidar um modelo de gestão moderna, transparente e focada em resultados.

A expectativa é que a Novilhocoop inicie suas operações ainda em 2025, com adesão voluntária de cooperados, estruturação de processos internos e definição das primeiras ações comerciais. No Estado, as cooperativas atuam em sete ramos: agropecuária, crédito, transporte, infraestrutura, saúde, consumo e trabalho.

Na prática

Entre as primeiras ações previstas está a implementação de um programa de compras coletivas, que permitirá aos cooperados reduzir custos com insumos e serviços essenciais à produção. A criação da cooperativa é uma resposta direta às demandas por organização, escala e profissionalização da atividade pecuária no estado, reforçando o papel do associativismo como instrumento de fortalecimento da base produtiva.

Segundo Gratão, a fundação da Novilhocoop marca uma nova postura por parte dos pecuaristas de corte, que passam a ver na cooperação uma ferramenta concreta para ampliar competitividade e representatividade.

“Estamos dando um passo importante para mostrar que o pecuarista pode se unir, fortalecer o setor e influenciar no futuro da atividade. Daqui a 10 ou 20 anos, este momento será lembrado como um marco. Esse perfil de instituição tende a crescer. É só olhar para países como os países baixos, onde as maiores empresas do setor são cooperativas. Acreditamos que temos capacidade de seguir esse caminho aqui também”, concluiu Rafael Gratão.

Suzi Jarde

