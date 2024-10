Em Campo Grande mulher é presa após agredir e tentar matar homem

Na noite de ontem (13), a polícia prendeu uma mulher, de 45 anos, após receber denúncia informando que ela teria agredido e tentado matar um homem, de 54 anos, na Vila Entroncamento, região do Bairro Indubrasil, em Campo Grande.

Conforme informações, testemunhas impediram que a mulher continuasse com as agressões e relataram que ela estava próxima a um campo de futebol com uma faca, a qual pretendia matar a vítima.

Os policiais realizaram buscas na região e encontraram ela embriagada, com lesões nas costas, joelhos e punhos. Ela foi presa em flagrante e levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

Já a vítima das agressões, estava na casa de um dos vizinhos e apresentava lesões na orelha, boca, rosto e pés.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem encaminhado para o hospital, pois a mulher cortou metade da orelha direita dele e jogou fora.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, se resultar em deformidade permanente na vítima.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.