Sem energia por 16h, moradores de Piraputanga passam Natal no escuro

O Natal foi frustrante para os moradores do Distrito de Piraputanga, cerca de 30 quilômetros de Aquidauana.Os moradores da região ficaram 16 horas sem energia, sem ter como organizar a tradicional ceia de Natal e, além disso, os comerciantes tiveram muitos prejuízos com produtos perdidos.

Ao O Pantaneiro, um comerciante que não quis se identificar relata ter perdido alguns produtos perecíveis, como sorvetes. “Meu sentimento é de abandono por uma empresa que pagamos nossas contas e não tivemos agilidade no serviço”, desabafou

O presidente da Associação dos Moradores de Piraputanga, Edson, disse que está escutando todos os moradores sobre a situação que acontece constantemente na região para tomar as devidas providências.

“Os moradores estão dando opiniões e sugestões. Vamos investigar o verdadeiro culpado dessa situação. Vamos organizar uma reunião e chamar representantes das empresas para tentarmos saber o que realmente aconteceu e evitar outros transtornos como este”, falou.

Nota de esclarecimento

A Energisa esclarece que a interrupção no fornecimento de energia ocorrida no último domingo (25) no distrito de Piraputanga, foi provocada pelo rompimento de cabos devido galhos de árvores na rede elétrica, após o temporal que atingiu a região. Equipes foram direcionadas ao local e a energia foi normalizada às 00h49.

A Energisa reforça a população para mantenha distância e nunca faça intervenção na rede, nem se aproxime de cabos partidos e/ ou postes danificados. A concessionária orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp Gisa: (67) 9 9980-0698 e aplicativo Energisa On.

