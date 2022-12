Funsat realiza nesta terça-feira processo seletivo para vagas em livraria

Nesta terça-feira (27), a Prefeitura de Campo Grande irá realizar um processo seletivo para contratação imediata para uma livraria e papelaria da Capital. Os interessados devem comparecer na Funsat, com seus documentos pessoais e carteira de trabalho, das 8h às 11h.

As oportunidades são destinados a candidatos maiores de 18 anos, para as funções de: balconista (8), estoquista (2) e operador de caixa (5). As vagas não exigem experiência, apenas o ensino médio completo e noções de matemática para operador de caixa. A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h.

Para concorrer a uma das oportunidades, é precisa ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de julho, 992, Vila Glória.