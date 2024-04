Exposição de produtores acontece na Feira Criativa na Copa Acrissul

A 2ª etapa da Copa Acrissul no último fim de semana abriu as portas para a Feira Criativa, um espaço dedicado à exposição e comercialização de produtos locais, além de ter se tornado um ambiente propício para estabelecer novas conexões e parceria

A Copa Acrissul acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e é conhecida por ser uma competição importante no universo equino, mas também estar se tornando um ponto de encontro para produtores e empreendedores da região.

A presidente do Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul, Jane Clara Arguello, diz que o evento tem sido fundamental para os produtores mostrarem seus trabalhos para as pessoas que não conhecem o que é feito em Campo Grande. “Muita gente viaja, compra artigos regionais de outros locais, mas desconhece o que é feito aqui. Então essas ações nos proporcionam essa oportunidade”, afirma.

O artesão e cuteleiro Pedro Pereira de Araújo concorda. Ele conta que usa materiais recicláveis para fazer seus produtos que tem sido sucesso em todas as edições do evento. “Eu mexo com cutelaria e uso o aço que está em descarte e dá corte. Eu garimpo isso e transformo em lâmina. A Copa Acrissul tem sido uma benção pra gente, tudo que a gente leva, vende. É um público muito interessante para o nosso produto”, diz.

A iniciativa da organização em inovar e agregar valor à competição com a feira valoriza a criatividade e o empreendedorismo local. “A Prefeitura de Campo Grande tem buscado parcerias com o objetivo de abrir espaço para quem produz, para quem faz a economia girar, para que essas pessoas tenham onde expor e comercializar seus produtos, isso é muito importante. A Sidagro tem como missão fomentar o desenvolvimento econômico, o que, através dessa iniciativa, tem sido oportunizado ”, afirma o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Jr.

Os expositores apresentaram uma ampla variedade de produtos que vão desde artesanatos típicos da região até delícias gastronômicas artesanais. A Copa Acrissul do Laço Comprido está sendo realizada em seis etapas mais a grande final, a Copa dos Campeões – o evento conta com apoio da Prefeitura de Campo Grande.

Confira o calendário para 2024 da Copa Acrissul na Capital:

3º etapa: 31 de maio, 1º e 2 de junho

4º etapa: 19, 20 e 21 de julho

5º etapa: 20, 21 e 22 de setembro

6º etapa: 25, 26 e 27 de outubro

Copa dos Campeões: 29, 30 de novembro e 1º de dezembro.

