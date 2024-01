Seis capitais brasileiras aparecem no ranking das cidades mais promissoras do mundo

Uma pesquisa realizada pela consultoria global Kearney, sobre as cidades mais promissoras do mundo em 2023, apresentou seis cidades brasileiras, todas capitais, no ranking. O levantamento é feito anualmente e mede o desempenho e o potencial que as cidades têm para atrair e reter investimentos. Na pesquisa feita em 2023, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador, aparecem na lista.

De acordo com a Kearney, a pesquisa focou nas transformações sociais, geopolíticas e tecnológicas que desafiam a hierarquia tradicional das cidades globais. Outro ponto observado foi com relação aos desenvolvimentos que influenciam as trajetórias das cidades, destacando, por exemplo, o trabalho remoto e ao uso de tecnologias, como a Inteligência Artificial.

São Paulo ocupa a primeira posição no ranking entre as brasileiras, ficando com a 46ª posição, em seguida aparece o Rio de Janeiro em 76º, Belo Horizonte em 111º, Porto Alegre em 115º, Salvador 124º e Recife fechando a lista em 131º. Todas as capitais também apareceram na divulgação de anos anteriores.

São Francisco, nos Estados Unidos, ocupou o primeiro lugar no ranking, seguido por Copenhagen, na Dinamarca, e Londres, na Inglaterra – que, devido ao Brexit, caiu para a terceira colocação depois de quatro anos consecutivos ocupando a liderança da lista. Luxemburgo, em Luxemburgo, Paris, na França, e Dublin, na Irlanda, também aparecem na lista.

