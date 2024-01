Ivinhema busca vitória decisiva na Copa São Paulo

O Ivinhema está em busca de uma vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfrentando o Capital, do Distrito Federal, no grupo 15. A partida acontecerá às 12h (horário de MS) no estádio José Ferreira Alves, em Tietê (SP).

Atualmente, o time da capital federal lidera o grupo com quatro pontos, seguido por América-MG e Ivinhema, ambos com dois pontos, e Comercial-SP, com um ponto. Para avançar, o Ivinhema precisa de uma vitória simples. Em caso de empate, a classificação será possível apenas se o jogo entre América-MG e Comercial também terminar empatado, mas o Ivinhema precisará de mais gols para superar o time mineiro nos gols pró, que atualmente está em desvantagem por 3 a 2 para o Coelho.

No mesmo torneio, o União ABC, outro representante de Mato Grosso do Sul, se despede enfrentando o Queimadense-PB às 13h45 no estádio de Barueri, pelo grupo 24. O União ABC já foi eliminado, perdendo ambos os jogos disputados.

