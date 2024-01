Motorista é encontrado morto com golpes de faca ao lado de caminhão

O corpo de um homem, identificado preliminarmente como Giovane, foi descoberto no início da manhã desta quarta-feira (10), nas proximidades do pátio de um restaurante situado na MS-276, na região de Indápolis, distrito de Dourados. A vítima apresentava sinais de perfurações causadas por um objeto cortante, sugerindo a possibilidade de ter sido vítima de facadas.

Giovane atuava como motorista de caminhão e estava transportando ração para uma indústria local de Dourados. Seu corpo foi encontrado na parte traseira do veículo. Até o momento, não há informações esclarecedoras sobre as circunstâncias do incidente, e não há testemunhas identificadas.

As autoridades locais, incluindo equipes de perícia e órgãos de segurança, estão no local para iniciar as investigações e buscar informações que possam elucidar os detalhes do ocorrido. O crime, que se suspeita ter ocorrido durante a madrugada, permanece sob análise das autoridades competentes.