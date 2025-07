Teste da Urna 2025: conheça as quatro comissões de apoio ao evento

O Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais 2025, que está com inscrições abertas na página oficial do evento até sexta-feira (18), conta com o apoio de quatro comissões: Organizadora; Reguladora; Avaliadora; e de Comunicação Institucional. O Teste Público da Urna ocorrerá de 1º a 5 de dezembro, em espaço preparado e reservado na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília (DF).

Esta será a oitava edição do Teste Público, que tem como o objetivo fortalecer a transparência, a confiabilidade e a segurança dos sistemas de votação e apuração a serem utilizados nas Eleições Gerais de 2026 e propiciar melhorias no processo eleitoral.

Podem participar do Teste, na condição de investigadora ou investigador, cidadãs e cidadãos brasileiros maiores de 18 anos, individualmente ou em grupo, mediante apresentação de documentação comprobatória. Na página oficial do Teste Público da Urna 2025, serão publicadas todas as informações, o calendário, os prazos e os resultados do evento.

Conforme a Portaria TSE n° 285/2025, cada comissão do Teste Público tem atribuições definidas e regulamentadas relacionadas à realização do evento. O documento apresenta, ainda, os nomes dos componentes de cada comissão.

