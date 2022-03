Próxima feira para adoção de animais acontece no próximo sábado na Capital

No próximo sábado (12), a Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) vai realizar a 2ª edição do ano da Feira de Adoção. O evento será realizado, das 9h às 13h, no estacionamento do Paço Municipal e serão disponibilizados para adoção mais de 70 animais entre cães e gatos, adultos e filhotes.

Para quem for adotar é preciso preencher e assinar um termo de adoção, guarda responsável e passar por uma entrevista. O futuro tutor deve ser maior de idade, trazer um documento pessoal com foto e comprovante de residência.

Os animais disponíveis para adoção foram avaliados clinicamente, vacinados com a antirrábica, vermifugados, além disso, terão a castração garantida e acompanhados pela equipe da subsecretaria Em comemoração ao dia da mulher, as mulheres que adotarem um pet ganharão brindes especiais dos parceiros e os tutores levarão um kit adoção.

Para esta edição, os animais já estão pré-definidos. Quem desejar participar das próximas edições, ONGs e protetores independentes podem ligar no telefone 2020-1397 ou entrar em contato pelo e-mail atendimento.subea@segov.campogrande.ms.gov.br.