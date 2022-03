Comparado a 2021, Campo Grande fecha fevereiro com menos 80% de casos notificados de dengue

O mês de fevereiro fechou com 123 casos de dengue notificados em Campo Grande, o que representa uma redução de 80% em relação ao mesmo período do ano passado, onde foram notificados 669 casos, conforme boletim epidemiológico de hoje (7) da Gerência Técnica de Endemias, da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Mesmo com o bom resultado, o secretário municipal de Saúde José Mauro Filho reforça a importância das medidas preventivas, sobretudo durante o período de chuvas onde é esperado um aumento na proliferação do Aedes aegypti.

Mesmo diante da pandemia de Covid-19, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti não foram paralisadas no município de Campo Grande. Além do trabalho de rotina, onde há a visitação domiciliar dos agentes de endemias, diariamente os bairros com maior incidência de notificações recebem a borrifação de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), conhecido popularmente como “Fumacê”.

Dentre as ações de combate à dengue desenvolvidas e executadas no Município está o projeto Wolbachia, que está finalizando a terceira fase de soltura dos mosquitos com a bactéria. O início da quarta fase está previsto para este mês de março.