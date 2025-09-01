Secretário de educação faz ‘um minuto de silêncio pela morte de Emanuelly durante audiência na Câmara

Em memória da morte trágica da pequena Emanuelly Victória Souza Moura, de 6 anos, o secretário de educação municipal, Lucas Bitencourt, realizou ‘um minuto de silêncio’ durante audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande, que acontece na manhã desta segunda-feira (1º). Veja o momento:

O caso Emanuelly chocou toda a população, após ela ser sequestrada, estuprada e morta estrangulada na última quarta-feira (27), na Capital. O corpo da criança foi encontrado na madrugada de quinta (28), no banheiro de uma residência alugada na Avenida Joaquim Manoel de Carvalho, no bairro Vila Carvalho. A vítima estava enrolada em um cobertor, dentro de uma banheira, com sinais de estupro e estrangulamento.

O autor do crime, Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, foi morto ainda na quinta-feira (28), durante confronto com policiais civis do GOI (Grupo de Operações e Investigações). Conforme a polícia, ele já tinha histórico de abuso sexual contra crianças.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram