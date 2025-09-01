Detran alerta para licenciamento de veículos com placas finais 3 e 9 em setembro

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) emitiu alerta aos motoristas sobre o prazo de pagamento do licenciamento anual de veículos com placas finais 3 e 9, que deve ser feito até o último dia útil de setembro.

O valor do licenciamento permanece em 4,53 Uferms, o equivalente a R$ 237,64. Após o vencimento, o débito sobe para 5,88 Uferms, totalizando R$ 308,46. O pagamento é obrigatório para que o proprietário obtenha o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) de 2025.

Erro nas guias de placas final 3

O Detran esclareceu que veículos com placas final 3 tiveram o vencimento alterado após erros identificados na impressão das guias físicas enviadas pelos Correios. A falha de paginação, registrada em maio, provocou divergências entre os dados da capa da correspondência e o conteúdo interno da guia.

Com isso, o vencimento foi prorrogado para setembro e o órgão recomenda que os motoristas utilizem o documento digital para evitar problemas administrativos.

“A medida busca garantir a quitação correta do tributo e evitar transtornos aos contribuintes”, informou o Detran em nota.

Como emitir a guia

Os motoristas podem emitir o boleto de pagamento pelo portal Meu Detran, pelo aplicativo Detran MS ou pelo WhatsApp da atendente virtual Glória, no número (67) 3368-0500. O atendimento presencial também está disponível nas agências do Detran em todo o Estado.

Aos condutores que já efetuaram o pagamento com a guia impressa com erro, o órgão orienta que procurem uma agência para regularização.

O não pagamento do licenciamento pode gerar multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na CNH e remoção do veículo.

O Detran reforça que a transição para o modelo digital integra o programa de modernização do órgão, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação ambiental, reduzindo o uso de papel e facilitando o acesso aos serviços.

O calendário de licenciamento segue em outubro, com o prazo para veículos de placas final 0.

