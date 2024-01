Secretaria de Educação do Estado divulga relação nominal de professores temporários

Nesta segunda-feira(22) foi divulgada pela Secretaria de Educação do Estado (SED) a relação nominal de professos para atuar em caráter temporário em cursos de educação profissional da rede estadual de ensino desse ano.

A lista foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico do Estado por meio do Edital n.5/SED/2024 . As atividades envolvidas são: I – Coordenação Técnica de Curso; II – Docência; III – Supervisão de Estágio Curricular Obrigatório.

A listagem contempla vários municípios e começa na página 137 e termina na página 194 do Diário Oficial. Para acessar clique aqui.

