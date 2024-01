Secretaria da juventude da capital abre cursos de inteligência emocional, auxliar administrativo, manicure, entre outros

A secretaria da juventude de Campo Grande(Sejuv) abriu vagas para cursos de Manicure e Pedicure; O Poder da Inteligência Emocional, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contábil; Módulo I – Fundamentos do Marketing Digital.

As inscrições podem ser realizadas de forma on-line, basta acessar aqui. Para mais informações entre em contato também pelo whatsApp da Sejuv : (67)3314-3577.

A maioria dos cursos são ministrados na Secretaria da Juventude, localizada na rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar. O curso Módulo I – Fundamentos do Marketing Digital acontece na Faculdade Estácio de Sá, na rua Fernando Corrêa da Costa, 1800.

Confira o dia e horário dos cursos

Manicure e Pedicure

Horário: 8h30 às 11h30 (Matutino)

Data: 29/01 a 02/02

O Poder da Inteligência Emocional

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Data: 30/01 a 02/02

Auxiliar Administrativo

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Data: 29/01 a 02/02

Auxiliar Contábil

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Data: 29/01 a 02/02

Módulo I – Fundamentos do Marketing Digital

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Data: 29/01 a 02/02

Local: Faculdade Estácio

Endereço: Rua Fernando Corrêa da Costa, 1800

