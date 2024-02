Secretaria da juventude realiza processo seletivo para estagiários em parceria com clínica odontológica

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) realiza processo seletivo para o preenchimento de 10 vagas de estágio remunerado na quinta-feira(8). Para participar é necessário ter 16 anos completos e estar cursando o Ensino Médio.

A seletiva acontece das 8h30 às 12h, na sede da Secretaria, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, no terceiro andar do Edifício Marrakech. Os selecionados atuarão no departamento de Call Center da empresa Odontoclinic e receberão bolsa de R$ 600,00 (seiscentos reais)e vale transporte, com carga horária de 30 horas semanais.

Para realizar as inscrições, basta preencher informações pelo link. Para mais informações entre em contato pelo telefone (67) 99231-1207.

