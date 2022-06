Empresário fala de geração de empregos em três anos

A edtech paulistana G4 Educação é focada em cursos de liderança e gestão e conseguiu a abertura de 100.000 vagas de empregos em 2.302 empresas de alunos que passaram pela formação presencial da G4 desde a fundação, em 2019 (quando a escola chamava Gestão 4.0.) até o ano passado.

A escola conseguiu a abertura de 100.000 vagas de emprego em 2.302 empresas de alunos que passaram pela formação presencial da G4 desde a fundação, em 2019 (quando a escola chamava Gestão 4.0.) até o ano passado.

Segundo Sergio, a empresa na qual é sócio só ganhou após conhecer e participar do G4 imersão e mentoria. “Orgulho de ser alumni, membro e embaixador do G4 Club e fazer parte da revolução da escola de negócios”, disse.

Segundo o advogado, a escola tem como propósito gerar um milhão de empregos em 10 anos. Meta que não está muito distante, já que mais de dez mil foram gerados em 3 anos.

A metodologia do estudo envolveu telefonemas periódicos às empresas de ex-alunos para checar o status do quadro de funcionários e o saldo entre vagas abertas e fechadas.

O modelo da G4 tem negócios em três frentes. A primeira é a da educação em si. Num misto de aulas presenciais em dois pontos físicos de São Paulo e de conteúdos online, os alunos têm acesso a cursos livres sobre temas em alta na gestão de empresas.

Na lista, há mais de 20 opções sobre como fazer networking, gestão de vendas, experiência do consumidor e estratégias diversas de marketing digital.

A metodologia de ensino funciona na linha clássica de MBAs mundo afora: muitas análises sobre boas práticas das empresas mais valiosas do mundo.

Com informações MF Press Global

