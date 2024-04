Campanha de vacinação contra dengue segue em 55 unidades de saúde da Capital

Com o intuito de aumentar a cobertura vacinal, a Prefeitura de Campo Grande oferece a aplicação de vacinas contra a Dengue em 55 unidades espalhadas nas sete regiões da capital.

Conforme nota enviada à imprensa, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) abre as salas de vacina às 7h15 e vai até às 11h, com retorno previsto das 13h às 16h45. O público-alvo continua sendo crianças de 6 a 16 anos.

Na região do Anhanduizinho, a imunização estará disponível nas seguintes unidades: Dona Neta, Alves Pereira, Cohab, Mário Covas, Paulo Coelho, Macaúbas, Iracy Coelho, Aero Rancho, Aero Rancho Granja, Parque do Sol, Dom Antônio, Botafogo, Nova Esperança, Jockey Clube, Aero Rancho IV, Pioneira e Anhanduí.

Para quem mora na região do Segredo, pode comparecer às seguintes unidades: Coronel Antonino, Nova Lima, São Francisco, Presidente, Estrela do Sul, Vida Nova, Vila Nasser, José Abrão, Azaleia, Paradiso, José Alves e Vila Cox.

Na região central, as unidades 26 de Agosto, Carvalho e Corumbá também aplicam as doses da vacina. A região Prosa oferece nas salas do Noroeste, Maracá, Mata do Jacinto, Nova Bahia e Estrela Dalva.

Por fim, as famílias das regiões Bandeira/Lagoa podem levar seus filhos até as unidades Universitário, Itamaracá, Três Barras, Tiradentes, MAPE, Cidade Morena, Moreninha, Cristo Redentor, Carlota, Arnaldo, Bonança, Buriti, Tarumã, Vila Fernanda, Antártica, Batistão, Coophavila II e Santa Emília.

Com Informações Sesau

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: