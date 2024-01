Salas de vacinação retomam atendimento nas unidades de saúde em Campo Grande

Os serviços de vacinação nas unidades básicas de saúde de Campo Grande começaram a ser retomados ontem(2). O atendimento é realizado das 7h às 16h30, abrangendo os principais bairros do município.

Segundo a Sesau, todas as vacinas do calendário estarão disponíveis durante o atendimento, incluindo as vacinas contra gripe e covid-19. A exceção é apenas aos imunizantes com cronograma específico, como o da BCG.

Os interessados devem ir até às unidades de saúde com a caderneta de vacinação e um documento pessoal com foto para conseguirem se vacinar. Em caso de dúvidas sobre a aplicação de reforços, a população pode consultar a carteirinha digital disponível na página da Secretaria Municipal de Saúde.

Confira os locais de vacinação:

