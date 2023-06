Saiba como trafegar em segurança em dias de neblina nas estradas

As estradas já são perigosas em dias “normais”, mas nos dias de neblina e mal tempo, se tornam um verdadeiro desafio para os motoristas. Diariamente tem movimentação nas principais rodovias que cortam Mato Grosso do Sul, onde há vários registros de acidentes e de vítimas fatais. Devido ao tempo mais frio, o volume de neblina nas estradas também é maior, exigindo certo cuidado daqueles que passam por lá dirigindo, para que acidentes sejam evitados.

Recentemente, um ônibus, da empresa Andorinha, tombou nas margens da rodovia BR-163, na madrugada da segunda-feira (12), em São Gabriel do Oeste e deixou uma pessoa morta e outras 28 feridas, das quais sete tiveram que ser transferidas para a Santa Casa de Campo Grande, devido à gravidade dos ferimentos. Informações indicam que o motorista teria perdido o controle do veículo devido à neblina e chuva que atingiram a região, no momento do acidente.

Diante disso, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a concessionária que administra a BR163 no Estado, a CCR MSVia, deram orientações para que os riscos de acidentes diminuam.

Segundo a CCR MSVia, em caso de chuva ou neblina, é necessário redobrar a atenção, reduzir a velocidade e manter distância segura. Além disso, destaca que condutores e passageiros devem usar o cinto de segurança. “A neblina é um fenômeno climático que acontece em função da grande diferença entre a temperatura máxima e a mínima registradas em um determinado período de tempo. Nesta época do ano, o fenômeno é mais comum e, por isso, a CCR MSVia faz um alerta aos motoristas que trafegam pela BR-163/MS, para que redobrem a atenção”.

Outra dica importante é a de manter a face interna do para-brisa limpo e, para isso, existem alguns produtos no mercado que facilitam essa ação. “Uma das sugestões para isso é= aplicar álcool com papel do tipo toalha (ou guardanapo) seco. Manter as janelas abertas. Além disso, o SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) recomenda que o motorista aumente a distância em relação ao veículo à frente, reduza a velocidade e evite manobras bruscas”, finalizou.

Além disso, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) destaca que é importante que os motoristas adotem pequenas atitudes. “Mantenha o farol baixo ligado e nunca use o farol alto;

Sinalize qualquer mudança de direção; Não pare no acostamento, se precisar, procure parar o mais afastado possível da pista de rolamento.”

