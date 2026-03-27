PrefCG convoca PCDs para próxima etapa do Recomeçar Moradia em Campo Grande

Convocados já haviam sido sorteados e devem comparecer no dia 31 de março à SAS com laudo médico e comprovantes exigidos

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (27), no Diário Oficial, a convocação de novos candidatos do Programa Recomeçar Moradia, na modalidade PCD (Pessoa com Deficiência), para continuidade do processo de seleção.

A chamada foi feita pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários e é destinada a participantes que já haviam sido sorteados anteriormente, conforme lista do Edital Informativo nº 69, divulgado em dezembro de 2025.

Nesta etapa será realizada a pré-análise documental, que verifica se o candidato cumpre todos os critérios exigidos pelo programa habitacional. O atendimento ocorrerá no dia 31 de março, às 8h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Venâncio Borges do Nascimento, no Jardim TV Morena. O atendimento será por ordem de chegada.

Para seguir no processo, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovar residência em Campo Grande há pelo menos dois anos, renda familiar de até três salários mínimos, inscrição no Cadastro Único e não possuir imóvel ou outro benefício habitacional.

Também é obrigatória a apresentação de laudo médico atualizado com o CID (Código Internacional de Doenças), que comprove a condição de pessoa com deficiência. A falta do documento implica desclassificação.

A Emha informa que a análise dos documentos não garante a concessão do benefício, já que a convocação depende da existência de vagas, abertas em caso de desistência ou exclusão de candidatos anteriormente selecionados.

Confira a lista de convocados no Edital Informativo nº 69 publicado no Diogrande:

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