Colisão provoca capotamento e motorista fica ferido no Coophamat

Na tarde desta sexta-feira (23), uma colisão entre dois veículos causou um capotamento no Bairro Coophamat, em Campo Grande.

A colisão foi entre um Fiat Palio e um Nissan March e o furo da preferencial teria sido o motivo do acidente.

Os moradores do local disseram que a região sofre com acidentes frequentes. A colisão foi entre as ruas Rua Tenente Antônio João Ribeiro à Avenida Marechal Rondon e o condutor do Fiat foi socorrido pelo Samu.

O estado de saúde dele não foi informado.

