Sábado será de sol e calor intenso em Mato Grosso do Sul

O sábado (15) começou com céu aberto em Campo Grande, e a previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo firme, com sol e poucas nuvens ao longo do dia. As altas temperaturas marcarão presença em diversas regiões do Estado, atingindo picos de até 37ºC no norte, especificamente em Sonora.

Na capital, Campo Grande, o sol predominará com poucas nuvens no período da tarde, e a temperatura máxima deve chegar a 32ºC. Em outras cidades do Estado, as previsões indicam máximas variadas: 28ºC em Ponta Porã, 29ºC em Dourados, 31ºC em Sidrolândia e Bela Vista, 32ºC em Porto Murtinho e Miranda, 33ºC em Chapadão do Sul e Ladário, 34ºC em Três Lagoas, Bataguassu e Água Clara, 35ºC em Aquidauana, 36ºC em Rio Verde de Mato Grosso, Corumbá e Coxim, e o pico de 37ºC em Sonora.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alerta para a presença de ar seco, que contribuirá para altas amplitudes térmicas no Estado, podendo haver uma variação de até 20°C entre as temperaturas mínima e máxima do dia. Pela manhã, as temperaturas serão amenas, variando entre 14°C e 19°C, enquanto as máximas durante o dia poderão alcançar entre 30°C e 37°C.

A umidade relativa do ar também será uma preocupação, com valores baixos previstos entre 15% e 40%, especialmente nas regiões sudoeste (Porto Murtinho), bolsão (Paranaíba, Três Lagoas), pantaneira (Corumbá) e norte (Coxim, Camapuã). Esses índices de umidade exigem atenção especial à hidratação e aos cuidados com a saúde, especialmente para crianças e idosos.

Com o céu claro e as temperaturas elevadas, é recomendável o uso de protetor solar, roupas leves e a ingestão frequente de líquidos para evitar a desidratação. O dia promete ser de muito sol e calor, característico do clima de Mato Grosso do Sul nesta época do ano.

Com informações do Cemtec

