Polícia Civil intensifica ações no âmbito da Operação Virtude em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 2ª DP de Campo Grande, em trabalho operacional no âmbito da Operação Virtude, de caráter nacional, incrementando os trabalhos investigativos e preventivos, efetivou no período da manhã desta sexta-feira (14), visita a dois estabelecimentos de acolhimento de pessoas 60+, situados na sua área de atuação. Além da referida visitação e consequente vistoria aos locais, também foi formalizada visita ao CREAS Norte, que atende toda a região.

O primeiro local trata-se do CEI – Centro Especializado para Idosos, instituição com mais de 20 anos de existência e situa-se no Bairro Monte Castelo. Totalmente privada.

Possui 28 funcionários e atualmente está com 49 residentes. O local estava em condições ótimas de funcionamento e diversos idosos foram entrevistados, não havendo qualquer problema relatado.

A responsável pelo local acompanhou a equipe, mostrou todas as dependências, dos quartos à enfermaria, lavanderia e cozinha, dentre outros locais.

O segundo local trata-se da SIRPHA – Lar do Idoso, uma ONG que atende primordialmente encaminhamentos da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e que atua desde 1976, porém desde 2005 como Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Possui 90 funcionários e atualmente está com 92 residentes. A estrutura do local tem 42 quartos, academia, refeitório, lavanderia, enfermaria, dentre outros locais e até um cinema, com sessões diárias para os residentes.

O local estava em condições ótimas de funcionamento e diversos residentes foram entrevistados, não havendo qualquer problema relatado. Uma assistente social acompanhou e equipe, mostrou todas as dependências, dos quartos à enfermaria, lavanderia e cozinha, dentre outros locais.

