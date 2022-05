Sábado segue com temperaturas baixas, mas sem previsão de chuva no Estado

A previsão para este sábado (20) é de tempo firme, com sol e poucas nuvens no Estado. As temperaturas continuam baixas em todas as regiões do Mato Grosso do Sul, mas sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar estará entre 25% e 40%, sendo, portanto, recomendável a ingestão de bastante líquido e umidificação dos ambientes.

Este cenário ocorre devido a atuação da massa de ar frio e seco, associação a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), esperam-se temperaturas mais amenas ao amanhecer, com temperaturas mínimas baixas no Estado por volta dos 6ºC, na região Sudoeste.

Na Capital a previsão é de máxima de 23°C e mínima de 9°C. Já na segunda maior cidade do Estado, em Dourados, a mínima fica em 7°C e a máxima 21°C. No extremo sul do Estado, em Sete Quedas, a variação será de 7°C (mínima) e 20°C (máxima). Em Porto Murtinho sobe um pouco mais com mínima de 10°C e máxima de 26°C.

Três Lagoas vai variar de 8°C (mínima) e 24°C (máxima). Já na região Norte, em Sonora, pode chegar a 25°C (máxima), com mínima de 8°C. Ao longo do final de semana as máximas estarão em pequena elevação, podendo chegar a 28°C em Corumbá.

Com informações Portal MS