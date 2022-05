Desembargador Sérgio Martins é eleito novo imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

O escritor e desembargador Sérgio Fernandes Martins prestigiou na noite desta sexta-feira (20), sua solenidade de posse como um dos novos imortais da ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras), na sede em Campo Grande.

Eleito no dia 8 de maio, o novo acadêmico da associação literária máxima de Mato Grosso do Sul passa a ocupar a cadeira 32 da academia, na sucessão de Abílio Leite de Barros, falecido em 2019.

Durante a solenidade de posse, o escritor douradense citou sua trajetória pessoal, sempre baseada na história do seu pai que, segundo ele, foi e ainda é um ícone na história da defesa da ética e moralidade.

Sobre o feito desta noite, Sergio expressou sua opinião a respeito da responsabilidade de ser um acadêmico da ASL. “Na medida que você se torna uma pessoa formadora de opinião, participa de eventos, realiza palestras ou escreve, assim como eu, devemos ajudar a resgatar os valores éticos. Mas isso depende da moralidade da pessoa, para que ela se conscientize. Como imortal, o que eu puder fazer para contribuir nesse sentido, eu vou fazer.”

Natural de Dourados, o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é autor e coautor de vários os livros como “Proposta de Combate à Criminalidade” (1991), “Teoria e Direito das Obrigações Contratuais: uma nova visão das relações econômicas de acordo com os Códigos Civil e Consumidor” (2005).

Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e mestrado em Direito das Obrigações Direito e Economia, foi também professor de Direito Comercial, Direito Econômico e Direito Empresarial na UCDB por 19 anos.