Pagamento da última parcela do IPVA deve ser quitada até 31 de maio

No dia 31 deste mês, vence a quinta e última parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Lembrando que em Mato Grosso do Sul, estão isentos do pagamento do IPVA 2022 veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Para o pagamento basta emitir o boleto, conferir a autenticidade da guia e pagar. Para quem tem conta no Banco do Brasil, o pagamento pode ser feito direto no site.

Do tributo que chega aos cofres públicos estaduais, 50% é destinado ao Estado e metade aos municípios onde o veículo foi emplacado.

No âmbito do Governo do Estado, o dinheiro é investido em obras de infraestrutura, assim como na prestação de serviços públicos como saúde, segurança pública e educação.

A partir deste ano também, motocicletas de até 162 cilindradas também ficaram dispensadas da primeira tributação do imposto.

Além disso, ônibus e vans escolares, além de automóveis de bares, restaurantes e empresas do segmento turismo não precisam pagar o tributo, devido a medidas de apoio para retomada da economia.

