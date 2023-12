Chuva no fim de tarde destrói asfalto em bairro de Campo Grande

A força da água da chuva que atingiu Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (22), levou o asfalto na Rua Ibirapuera, região do Bairro Jardim São Lourenço, em Campo Grande. Pancadas de chuva tem duração para durar durante a noite na Capital.

Segundo o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS), a previsão do tempo indica que o final de semana e feriado de Natal será típico de verão, com calor e pancadas de chuva.

Neste sábado (23), o sol predomina, com aumento de nebulosidade, com chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul. Os maiores acumulados de chuva são previstos para as regiões centro-norte, leste, nordeste e sudeste do Estado.

Avanço de frente fria

A partir de domingo (24), sol com previsão para chuvas e tempestades. Com o avanço de uma nova frente fria, há risco de chuvas intensas (acumulado de 50 mm em 24h) acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Também espera-se uma leve queda nas temperaturas.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.