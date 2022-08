Marfrig inaugura fábrica em Bataguassu com foco em abastecer grandes redes food service

Maior produtora de hambúrguer do mundo, grupo esta de olho em receita de carne com valor agregado na América do Sul

Retornando às suas origens, a Marfrig, inaugurou na sexta-feira (26), uma nova fábrica produtora de hambúrguer com sede em Bataguassu, cidade a 269 quilômetros de Campo Grande, onde a empresa já mantém, desde o ano 2000, uma planta (Unidade Processadora de Carne Bovina).

Em uma recepção a jornalistas de todo o país e coletiva de imprensa, os diretores, Eduardo Pazziello (Dir. Rel. com Invst), Paulo (Dir. Sust. Com. Corp) e Rui Mendonça (Dir. Ger. Ind. América do Sul), falaram sobre números e objetivos de exportação na recém-inaugurada unidade e dos objetivos de investir novamente em território sul-mato-grossense.

As duas unidades, conforme os diretores, vão funcionar como produtora/abastecedora e cliente, uma vez que os hambúrgueres serão produzidos com matéria-prima do frigorífico já em funcionamento. Reconhecida no segmento como a marca líder global em produção do produto, o grupo Marfrig e Nova PR investiu, principalmente, em tecnologia de ponta com maquinários adquirido em outro países.

Com projeção de somar a produção anual já registrada nas unidades em funcionamento, a nova planta vai agregar 20 mil toneladas do produto de carne bovina por ano, totalizando uma produção anual com capacidade total de 242 mil toneladas de hambúrguer. Em uma comparação, esse número poderia encher 20 piscinas olímpicas.

Inovação em tecnologia é diferencial da nova unidade

Localizada estrategicamente a cerca de 40 quilômetros da divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, o maior mercado pólo consumidor de hambúrgueres do Brasil, a planta, segundo os diretores “É a mais moderna de industrializados do mundo”, afirmou Eduardo Puzzielo.

No total, são 7 mil metros quadrados de estrutura física com toda a cadeia de produção totalmente automatizada, a Marfring comprou equipamentos e máquinas dos Estados Unidos e Europa. O investimento total foi de R$ 100 milhões, para construir a fábrica desde a fundação do terreno, entregue em 18 meses.

Para os diretores, o investimento em inovação tecnológica é devolvido em ganho, otimização de serviço e eficiência, porém afirmam que o maior atrativo aos clientes é o diferencial no incremento na qualidade da produção.

Se falando em tecnologia de ponta, a Marfring é a única que possuí maquinário de pré – mixagem de matéria-prima, exclusivo da marca. Com este mecanismo a fibra é organizada com preservação de textura da carne no procedimento de moagem.

Em comparação de matéria-prima in natura que tem valor agregado menor, a empresa lança a planta, pensando na expansão do portfólio de industrializados do frigorífico, pois quando um item passa por processo de transformação alcança um valor maior de negociação.

Rui Mendonça, um dos diretores que conversou com os jornalistas, diz que o produto que será produzido na unidade recém-inaugurada. “Valoriza a produção já existente da empresa e copta o maior crescimento de demandas do item no país”, afirmou o diretor de industrializados da companhia.

Mendonça continua, dizendo que, “Apenas no primeiro trimestre de 2022, a venda de hambúrgueres por meio de aplicativos, atingiu 45 milhões de unidades vendidas, oque representa seis unidades vendidas por segundo”.

Representando atualmente da receita de 15% de crescimento na receita da Marfirng que vê espaço para mais investimento na América do Sul, a expectativa, segundo os diretores, é de alcançar 20% da participação já no próximo relatório trimestral.

Com foco em um primeiro momento no mercado interno, a expectativa do grupo é de ultrapassar fronteiras e muito em breve vender para outros países, já que as operações que a Marfrig mantém nos Estado Unidos, Argentina e Uruguai só comercializam para abastecer a praça interna.

Sediada no mesmo complexo que abriga a planta de abate e desossa, a fábrica funcionará como cliente da unidade de abate. Sabendo que a fábrica mais antiga já é habilitada para exportar produtos para 23 países diferentes. “Nós temos qualidade e condições para trabalhar esse viés nesta unidade. A planta foi pensada com objetivo de exportar” descreve Rui Mendonça.

Qual a inovação na produção do hambúrguer em Bataguassu

Sendo a primeira planta exclusiva para produção em escala para empresas do ramo de food service, a unidade engloba todos os estabelecimentos de consumo de alimentos service fora de casa. Para os clientes que querem comer o novo hambúrguer produzidos em território sul-mato-grossense, não encontrará o produto em prateleiras de mercados varejistas, pois a produção é exclusiva para grandes clientes.

Todos os hambúrgueres são focados apenas na carne bovina, sem adição de sal ou outros produtos na composição. São produzidos tamanhos de 45 a 240 gramas. Quem escolhe o mix de carnes são os próprios clientes que também tem a opção de adequar o percentual de gordura.