MS inicia semana com 3,7 mil vagas de emprego; 701 são para Campo Grande

O mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul começa a próxima semana com 3.793 vagas abertas a partir de segunda-feira (2), conforme levantamento da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As oportunidades estão distribuídas em 35 municípios do Estado, sendo 701 apenas em Campo Grande.

Na Capital, as vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e setores da economia. Entre as funções com maior número de ofertas estão auxiliar de limpeza (25), ajudante de carga e descarga (21), atendente de padaria (17), atendente de lanchonete (16), balconista de açougue (15) e vendedor pracista (14).

Também há demanda para motorista de ônibus urbano (10), motorista entregador (10), vendedor interno (10) e soldador (9), reforçando a procura por profissionais nas áreas de transporte, comércio e indústria.

Serviços, indústria e construção

O setor de serviços concentra parte significativa das vagas, com oportunidades para camareira de hotel (4), garçom (6), cozinheiro geral (10), padeiro-confeiteiro (1), perfumista (5) e cabeleireiro (2).

Na indústria e manutenção, há postos para eletricista (2), mecânico de equipamentos industriais (3), técnico em eletromecânica (2) e técnico em segurança do trabalho (2).

Já na construção civil, o boletim inclui vagas para pedreiro (2), carpinteiro de obras (4), gesseiro (5) e servente de obras (5).

Cargos técnicos e vagas para PCD

Entre as funções de nível técnico e superior, estão disponíveis vagas para nutricionista (1), analista contábil (1), analista de recursos humanos (1), analista de rede (1) e técnico de telecomunicações (1).

O órgão também disponibiliza 17 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), mediante apresentação de laudo médico atualizado. As oportunidades são para vigilante (10), vendedor interno (3), auxiliar administrativo (2), almoxarife (1) e auxiliar de logística (1).

Os interessados podem procurar atendimento nas unidades da Funtrab e também nos postos da Rede Fácil. No Fácil Aero Rancho, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30. No Fácil Guaicurus, o atendimento ocorre às quartas-feiras, das 8h às 13h. Já no Fácil Bosque dos Ipês, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

A orientação é que os candidatos compareçam com documentos pessoais e carteira de trabalho para realizar o cadastro e concorrer às vagas disponíveis.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais