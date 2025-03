Homem suspeito de praticar 6 furtos qualificados em residências vai preso em Itaporã

Na última sexta-feira (7), um homem identificado como T.F.S., de 27 anos foi prese após uma série de furtos em residências na cidade de Itaporã.

Os crimes começaram no mês de dezembro de 2024 e no intervalo de 2 meses, ele praticou 06 furtos qualificados em residências. O suspeito foi identificado e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, o que não foi suficiente para evitar a prática de crimes.

O suspeito foi recolhido ao cárcere e permanece a disposição da justiça. A prisão foi realizada pela polícia civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Itaporã.

