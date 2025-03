Sábado de Carnaval será de calor, mas com previsão de chuva forte na maior parte de MS

O mês de março começa com o calor predominando neste sábado (1º), em todo Mato Grosso do Sul. No entanto, a previsão também indica chuva forte na maior parte do Estado, conforme alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Campo Grande, a mínima é de 21°C e máxima de 33°C.

Segundo o alerta emitido, há possibilidade de chuva em 51 municípios, entre eles a Capital, Terenos, Água Clara, Bela Vista, Bandeirantes, Corumbá, Costa Rica, Coronel Sapucaia, Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Ponta Porã e Sidrolândia.

Pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos, de 40-60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em relação às temperaturas, são esperadas máximas entre 30°C e 39°C nas regiões sul, leste e sudeste de Mato Grosso do Sul. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as máximas ficam entre 28°C e 37°C. No bolsão e norte do Estado, as máximas podem alcançar entre 31°C e 39°C.