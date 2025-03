MP pede júri popular a estudante bêbado que matou corredora atropelada em rodovia de MS

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) ofereceu denúncia contra o estudante de medicina, João Vitor Fonseca Vilela, de 22 anos, que matou atropelada a corredora Danielle Oliveira, de 41 anos, na MS-010, em Campo Grande, no dia 15 de fevereiro deste ano. O estudante é acusado de homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Ele está preso desde o dia do acidente.

O órgão pede ao juiz, através do documento, a abertura de uma ação penal com depoimento de Luciana Ferraz, que corria ao lado dela no momento do acidente. A amiga da vítima sofreu escoriações, precisando de atendimento, o que resultou na denúncia por tentativa de homicídio.

Júri popular

O MPMS ainda pediu que o acusado vá a júri popular. Para a promotora de Justiça Lívia Guadanhim Bariani, João assumiu o risco de dirigir seu carro, mesmo estando com a capacidade psicomotora alterada, por estar sob efeito de bebida alcoólica.

O documento descreve que o estudante fazia “zigue-zague” quando tentava ultrapassar no local, e colidiu com as duas mulheres.

“O denunciado iniciou a condução de seu veículo assumindo o risco de produzir o resultado morte, denotando-se sua indiferença à integridade física alheia, visto que estava consciente do perigo concreto que poderia causar. Assim, acabou por colidir contra as vítimas”.

Outras quatro testemunhas que presenciaram o ocorrido foram listadas no documento e devem ser ouvidas.

Relembre o acidente

A corredora morreu atropelada na manhã de sábado (15), na MS-010, em Campo Grande. A vítima realizava um “longão”, que é um treino de corrida de longas distâncias, no momento do acidente. João Vitor teve a prisão preventiva decretada no domingo (16), após passar por audiência de custódia.

Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando foi pra cima do grupo de corredores. O motorista fazia zigue-zague na pista antes de atingir Danielle, e estava visivelmente embriagado e com cheiro de bebida alcoólica.

A vítima chegou a receber atendimento por socorristas que estavam no grupo de corredores. O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente e tentou reanimar a vítima por cerca de 1 hora, mas a mulher não resistiu e morreu às margens da rodovia, na MS-010.