3º morte por dengue é confirmada em Mato Grosso do Sul; Cidades registram alta incidência da doença

Cinco cidades de MS figuram na lista de alta incidência e acendem o alerta para o combate da doença

Nesta sexta-feira (28), foi confirmada a morte de uma mulher idosa de 88 anos por dengue no estado. A vítima era moradora de Nova Andradina.

Ao todo, são 3 mortes confirmadas em Mato Grtosso do Sul no ano de 2025 e todas são de mulheres idosas até o momento. A primeira vítima de 76 anos, era moradora de Inocência e a segunda que tinha 65 anos era moradora de Três Lagoas.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) outras duas mortes seguem em investigação e ainda de acordo com a pasta,o sorotipo 3 da doença voltou a ciruclar após quase duas décadas no estado acendendo um alerta para o controle da doença.

As cidades com alta incidência da doença são: Jateí, Selvíria, Paraíso das Águas, Japorã, Glória de Dourados, Sonora. Ao todo, o estado registra 1.127 casos confirmados da doença e 3.128 casos prováveis. O boletim é atualizado até o dia 22 de fevereiro de 2025.

