Ruas serão interditadas neste sábado para realização de eventos culturais

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou a lista de ruas que serão interditadas neste fim de semana, para a realização de ações esportivas, eventos culturais e festas religiosas.

A Agetran reforçou ainda, por meio de nota enviada à imprensa, que condutores e pedestres fiquem atentos e, se necessário, optem por rotas alternativas.

Confira os locais e horários de interdição previstos:

Sábado (9)

Evento Cultural

Horário: 16h às 22h

Local: Rua Aicás entre a Rua Diogo Álvares e Rua Saint Romain

Domingo (10)

2ª Edição do Dia do Graffiti

Horário: 09h às 18h

Local: Av. Fábio Zahran nº 8999 (Faixa de rolamento do lado direito sentido)

Paquera na Avenida

Horário: 15h às 23h

Local: Av. Marinha entre Rua da Península e Rua do Porto

Encontro de Freteiros

Horário: 07h às 20h

Local: Rua Santo Anastácio entre Rua Santa Gertrudes e Rua Santa Mônica

Show de Prêmios

Horário: 15h às 23h

Local: Avenida Grande Floresta entre Avenida Baobá e Rua Anacá

