Sábado de imunização em Campo Grande: três pontos de vacinação atendem a população

No sábado (09), Campo Grande conta com três pontos de vacinação, para que a população mantenha o cartão de vacinas em dia. Os postos oferecerão vacinas contra a dengue e a COVID-19. A exceção fica por conta da BCG.

Os interessados têm a opção de se dirigir à Unidade de Saúde da Família (USF) Jockey Club ou à Unidade Básica de Saúde (UBS) 26 de Agosto, ambos atendendo até as 17h. Além dessas unidades fixas, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) disponibilizou uma equipe itinerante no Centro de Exposições Albano Franco, com horário de funcionamento das 9h às 16h.

É importante destacar que, no ponto itinerante do Albano Franco, a vacinação contra a dengue não estará disponível, mas as demais vacinas do calendário estarão acessíveis à população.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, ressalta a relevância de manter as vacinas em dia, especialmente para as crianças. “Pedimos para que os pais e responsáveis aproveitem a oportunidade para levar os pequenos para se vacinar. A vacina é a arma mais eficaz que nós temos contra as doenças”, enfatizou.

A iniciativa visa fortalecer a cobertura vacinal na cidade, promovendo a saúde e prevenindo a propagação de doenças. A mobilização reforça a importância da conscientização sobre a imunização como medida fundamental para a proteção individual e coletiva.

