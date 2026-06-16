Ruas próximo a escola na Vila Industrial terão mão única em Dourados

Mudança altera circulação de veículos entre a Avenida Coronel Ponciano e a Rua Dr. Vanilton Finamore

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) vai implantar ainda nesta semana o sistema de mão única em dois trechos da Vila Industrial, em Dourados. A mudança ocorre nas ruas Waldomiro de Souza e Marechal Rondon, próximas às escolas Izabel Muzzi Fioravanti e Sesi, onde há grande fluxo de veículos nos horários de entrada e saída dos alunos.

A Rua Waldomiro de Souza passará a operar em sentido único da Avenida Coronel Ponciano para a Rua Dr. Vanilton Finamore. Já a Rua Marechal Rondon terá fluxo no sentido contrário, da Dr. Vanilton Finamore para a Coronel Ponciano.

Segundo a Agetran, a alteração atende ao aumento do movimento de veículos na região e busca organizar o trânsito e ampliar a segurança de estudantes e motoristas. A sinalização informando a mudança já foi instalada, e agentes de trânsito devem orientar os condutores durante o período de adaptação.

O reordenamento integra o sistema binário adotado no local, modelo em que vias paralelas operam em sentidos opostos para distribuir melhor o fluxo de veículos.

Além das mudanças na Vila Industrial, o município tem implantado retornos sinalizados em vias com canteiro central. Intervenções desse tipo foram realizadas recentemente na Avenida Presidente Vargas e em cruzamentos da Rua Weimar Gonçalves Torres, na região central.

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