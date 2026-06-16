Hospital Cassems de Dourados lança projeto “Cuidado em Cena” e usa o cinema no acolhimento de pacientes oncológicos

Iniciativa busca promover sessões semanais de cinema seguidas de socialização e apoio psicológico, fortalecendo o bem-estar emocional e a esperança durante o período de internação hospitalar

O processo de hospitalização de pacientes oncológicos, frequentemente marcado por períodos prolongados e rotinas intensas de tratamento, ganhou um importante aliado no Hospital Cassems de Dourados. Por meio de uma ação conjunta entre as equipes de enfermagem e psicologia, a instituição lançou oficialmente o projeto “Cuidado em Cena”, uma iniciativa que busca utilizar o cinema como ferramenta terapêutica para proporcionar acolhimento, sociabilidade e alívio emocional.

O objetivo central é combater o estresse e o desgaste psicológico ocasionados pelos períodos de internação. Ao transformar o ambiente hospitalar em um espaço de distração e convivência, a Cassems busca potencializar afetos positivos, fortalecer a esperança e auxiliar os pacientes a ressignificarem os desafios enfrentados ao longo do tratamento.

A Sétima Arte como Instrumento Terapêutico

A ideia é que as sessões ocorram semanalmente, todas às sextas-feiras, com duração média de duas horas, indo além do entretenimento. Por ser estruturado para atuar como uma ferramenta de intervenção clínica e suporte emocional, o projeto inclui, logo após a projeção de cada filme, um espaço aberto para reflexão e discussão a respeito das temáticas abordadas, acompanhado por profissionais.

Essa condução pós-filme é liderada pelas psicólogas residentes da unidade, vinculadas à recém-criada Residência Multiprofissional em Oncologia, que buscam atuar no suporte psicológico dos pacientes, auxiliando-os na adaptação ao contexto clínico e no processamento de suas vivências emocionais.

Anderson Lima, enfermeiro da unidade e um dos idealizadores do projeto, explica a importância desse trabalho: “Proporcionar um momento de descontração como esse é essencial, pois alivia o estresse da hospitalização e evita que fiquem pensando somente no processo do adoecimento. Além disso, a socialização também é um grande benefício. Muitos dos pacientes e acompanhantes não se conhecem, apesar de compartilharem de jornadas semelhantes, então a confraternização permite que eles contem suas histórias, criem vínculos e estreitem laços, tornando a passagem pelo hospital menos solitária.”, afirma o profissional.

Escolha Bem Pensada

Cada sessão exibirá um filme diferente, selecionado previamente pela equipe de humanização. No entanto, Anderson explica que a escolha não é feita de forma aleatória, mas sim de acordo com a mensagem por trás da obra: “Cada produção é escolhida a dedo de acordo com a mensagem que transmite. A prioridade são filmes com histórias de superação, que despertem o sentimento de esperança e mostrem que, apesar das adversidades, com persistência e fé é possível enfrentar os obstáculos de forma mais leve, como o filme de hoje por exemplo.”.

Para abrir com chave de ouro o cronograma do projeto, a peça escolhida para a primeira sessão foi o filme “Criaturas Extraordinariamente Brilhantes”, uma adaptação cinematográfica do best-seller de Shelby Van Pelt. A história acompanha Tova Sullivan, uma mulher que, para lidar com o luto e a solidão, trabalha no turno da noite limpando um aquário. Lá, ela estabelece uma conexão profunda com Marcellus, um polvo inteligente e observador que narra o filme e revela coisas sobre Tova que nem mesmo ela sabia. Com uma abordagem sensível e acolhedora, o filme debate a importância dos laços de afeto, a superação de perdas e a descoberta de novos propósitos diante das adversidades da vida, servindo como uma poderosa metáfora para a resiliência dos pacientes oncológicos e de seus familiares.

Rigor Técnico e Logística Hospitalar

Por se tratar de um projeto voltado para pacientes de alta complexidade, a segurança clínica é tratada como prioridade. O público participante é selecionado sob critérios rigorosos, em que são elegíveis apenas pacientes oncológicos internados que estejam hemodinamicamente estáveis, lúcidos, orientados e com autonomia preservada ou necessidade reduzida de suporte médico.

A logística de deslocamento até o local de exibição e o acompanhamento integral dos participantes ficam a cargo de uma equipe técnica de enfermagem, que permanece junto às psicólogas residentes durante todo o período da atividade. Além disso, o cuidado interdisciplinar estende-se também ao Serviço de Nutrição do hospital, que recebe previamente a listagem com o número exato de participantes da sessão, para planejar e fornecer uma alimentação adequada e personalizada, diferente do cardápio cotidiano, mas respeitando as particularidades de cada paciente e preservando o bem-estar de todos.



Filosofia de Cuidado e Humanização



Ao expandir o cuidado para além dos procedimentos essencialmente clínicos, a iniciativa reafirma o compromisso da Cassems com a humanização e o acolhimento a quem confia na instituição, transformando o período de internação em uma experiência mais confortável tanto para quem está em tratamento, quanto para quem acompanha essa jornada.

O impacto positivo e a necessidade de iniciativas como essa, são confirmados por quem vivencia o dia a dia da unidade. Diana Cabreiro, filha e acompanhante de uma das pacientes, relata o que sentiu durante a experiência: “Esse projeto se mostrou muito importante para nós. A rotina de hospital não é fácil, a vida do paciente e do acompanhante parece que passa a girar em torno da doença, pois passamos o tempo todo falando com médicos, enfermeiros e colegas de quarto sobre sintomas, exames, tratamentos e remédios. No entanto, um momento como esse de fuga da rotina nos permitiu esquecer um pouco essa realidade. Foi maravilhoso poder, pelo menos por um tempo, sentar, se divertir, dar risada e pensar em outras coisas, trouxe um alívio e uma leveza que há tempos nós não sentíamos.”

Sobre a Cassems – A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) é referência em assistência à saúde, contando com uma rede própria de hospitais, centros médicos e centros de diagnóstico que priorizam a qualidade, a inovação, o desenvolvimento científico e o atendimento humano.

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