Comper Itanhangá inaugura vagas exclusivas para pessoas com TEA em Campo Grande

Com programação especial, Comper Itanhangá inaugura vagas destinadas a pessoas autistas

Em alusão ao Dia do Orgulho Autista, celebrado em 18 de junho, o Grupo Pereira inaugura vagas exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no estacionamento do Comper Itanhangá, em Campo Grande. A iniciativa busca reforçar a importância da inclusão, da acessibilidade e do respeito aos direitos das pessoas autistas.

A programação do evento contará com apresentações da Associação Flor de Cerejeira – Judô para Todos, voltada à conscientização e ao combate ao preconceito, além da participação especial da banda da Associação Juliano Varela, promovendo integração e sensibilização do público sobre a causa.

“Nosso objetivo é ampliar a inclusão e combater o preconceito, oferecendo oportunidades reais e visibilidade às pessoas com TEA”, afirmou Fernanda Bardauil, gerente nacional de Relacionamento do Grupo Pereira.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram a relevância de iniciativas voltadas à inclusão. Segundo o Censo Demográfico 2022, divulgado em 2025, cerca de 2,4 milhões de brasileiros possuem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, o equivalente a 1,2% da população do país. A prevalência é maior entre homens (1,5%) do que entre mulheres (0,9%), sendo o grupo de crianças entre 5 e 9 anos o de maior incidência, com 2,6%.

Conforme estabelece a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, pessoas com TEA são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, garantindo o acesso a direitos específicos, incluindo o uso de vagas especiais de estacionamento em espaços públicos e privados, independentemente de serem condutoras do veículo. Para utilização das vagas, é necessário possuir o Cartão DEFIS, emitido pelos órgãos de trânsito.

O documento pode ser solicitado pela internet, por meio dos sites da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Serviço

Evento: Inauguração de vagas exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Atrações: Apresentação da Associação Flor de Cerejeira – Judô para Todos e da Banda da Associação Juliano Varela

Data: 18 de junho de 2026

Horário: 10h

Local: Comper Itanhangá, em Campo Grande (MS)

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