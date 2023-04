Operário e Costa Rica empatam na primeira partida da final do Estadual

O primeiro jogo da final do Campeonato Sul-mato-grossense terminou tudo igual e sem gols. A partida aconteceu na tarde de ontem (23) no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O jogo de volta acontece no dia 30 de abril, no estádio Laertão, em Costa Rica e a Cobra do Norte joga pelo empate por ter a melhor campanha na primeira fase.

O jogo foi bastante prejudicado por conta do temporal que caiu no início da partida. Por causa da situação precária do gramado que ficou pesado, se destacou a forte marcação de ambos os lados e pouco espaço para finalização. As poucas oportunidades eram desperdiçadas pelo Operário e também pelo Costa Rica.

A forte chuva que caiu no início da partida, atrapalhou demais a preparação física de ambas equipes, que cansaram no segundo tempo. Quanto Celso Rodrigues e Finazzi tentaram mexer na equipe, mas sem sucesso. O jogo terminou em 0 a 0.

Outro ponto que se destacou no jogo de ontem, foi o bom público que compareceu na partida. Foram 1938 torcedores que compareceram no Estádio Jacques da Luz, na tarde de ontem (23), com renda de R$ 18.780.

O jogo da volta será no próximo domingo (23), em Costa Rica. O time da casa, joga pelo empate por ter a melhor campanha no Estadual.

FICHA TÈNICA:

Operário: Samuel, Marlon, Felipe, Marcio Luiz e Hugo; Andrei Alba (Adriano), Abuda (Wilson), Fernandinho e Juninho (Leomir); Kaique (Irapuan) e Johnny (Lucão). Técnico Celso Rodrigues

Costa Rica: Rodolfo; Léo Junior, Elizeu, João Paulo, João Victor Araújo e Fabinho; Brunino (Deivide) e Marinho; Edson Evangelista, Gean (Alisson) e Luan Macaé (Walysson). Técnico Finazzi.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.