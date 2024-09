Festival Mais Cultura tem noite de concertos nesta sexta-feira

A partir das 20h, no Teatro Glauce Rocha, a Orquestra de Violoncelos, Pantanal Group e Orquestra Jovem Sesc MS realizam concerto, com entrada gratuita e aberto ao público. Os interessados devem reservar ingresso aqui.

A Orquestra de Violoncelos de Campo Grande foi criada em 2016 por Marcelo Geronimo, com objetivo de promover, popularizar e mostrar que é possível fazer música em diversos estilos musicais com o violoncelo. O grupo reúne alunos de nível básico, intermediário e profissional do instrumento.

Já o Pantanal Group é constituído por Gleison da Silva Ferreira (violino), Philip Mauricio Andara (flauta), Ernesto Carvalho de Queiroz (viola) e Marcelo Geronimo da Silva (violoncelo). Os integrantes são profissionais que há muito tempo se dedicam à difusão da música de concerto. Em seu repertório, incluem obras clássicas e populares, inclusive música regional sul-mato-grossense.

A Orquestra Jovem Sesc MS conta com a regência e direção artística do maestro Vladimir Benedito de Carvalho, e com os professores Rafael Pereira Fontinele (Cordas Friccionadas) e Eliéser Sant’Ana Bispo (Sopros), sendo composta por 38 jovens musicistas do Sesc Lageado. A Orquestra é um projeto diretamente ligado a prática instrumental para desenvolver performance, execução de repertórios de vários estilos e gêneros musicais.

De acordo com o maestro, a Orquestra se diferencia pela sua capacidade não apenas de revelar novos talentos, mas também de contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento técnico e artístico de seus integrantes. “Esse trabalho, que alia disciplina, criatividade e paixão pela música, resulta em uma formação sólida, preparando os jovens músicos para atuarem em diversos palcos e projetos culturais”, diz.

A Orquestra Jovem Sesc MS ainda oferece uma importante plataforma para que seus integrantes possam se apresentar em eventos e festivais renomados, tanto no âmbito local quanto internacional. “Um dos destaques recentes foi a participação no 2º Festival Internacional Sesc de Música de Roraima, onde os alunos receberam toda a sua habilidade e dedicação, representando com excelência o estado de Mato Grosso do Sul. Essas oportunidades permitem aos jovens músicos expandirem seus horizontes e adquirir experiências valiosas, contribuindo diretamente para seu crescimento artístico e pessoal”, fala.

“O repertório da Orquestra é diversificado e cuidadosamente selecionado, englobando tanto obras clássicas quanto contemporâneas, com especial atenção à valorização da música brasileira. Essa escolha promove o desenvolvimento de uma identidade artística própria, ao mesmo tempo que incentiva o respeito e a apreciação pela rica tradição musical do Brasil e de outras culturas ao redor”, destaca.

Segundo Vladimir, formada pelos naipes de cordas, percussão e sopros, a Orquestra Jovem Sesc MS conta com alunos que se destacam não só pelo seu talento, mas também pelo comprometimento com os estudos e o desenvolvimento técnico contínuo. “Esse nível de dedicação reflete-se nas apresentações, onde cada nota é realizada com precisão e emoção, proporcionando ao público uma experiência musical de alta qualidade. Assim, a Orquestra Jovem Sesc MS desempenha um papel fundamental na formação de novos músicos e na promoção da cultura musical em todo o Estado”.

Programação completa

Além dos concertos no Teatro Glauce Rocha, o Festival Mais Cultura oferece uma extensa programação para hoje. No auditório Arquiteto Jurandir S. Nogueira, serão realizadas três atividades. Às 8h, Dalton Sala fala sobre a arte rupestre no Piauí. Às 10h30, Murad Maroc apresenta um estudo de caso sobre a preservação do sistema de construções tradicional no Saara como fator de sustentabilidade. E, às 14h, será exibido um curta-metragem sobre o Colégio Osvaldo Cruz, considerado um dos mais importantes patrimônios históricos e arquitetônicos do Estado. A exibição será seguida de palestra com Gilson Martins.

Às 15h, no Museu de Arqueologia da UFMS, será realizado o evento da Rede de Educadores de Museus, como parte da 18ª Primavera de Museus. No anfiteatro do Bloco 8, às 17h, Guilherme da Silva Palacio Batista profere uma palestra sobre Semana de 22 – uma retrospectiva musical. Trata-se de uma palestra cantada, que reconta os episódios mais importantes da Semana de maneira informal, descontraída e musicada.

Ainda na sexta-feira, está programada exposição de cerâmica do Grupo Mãos que Moldam, de Alcinópolis, MS. Trata-se do resultado de um trabalho desenvolvido junto a 15 moradores, com diferentes profissões, que se reuniam quinzenalmente junto a professores e bolsistas do eixo Arte, do Programa Trilha Rupestre da UFMS, para conhecer a linguagem da cerâmica e desenvolver produtos que pudessem representar o munícipio.

Às 20h30, é a vez do Projeto Coral Infanto-Juvenil da UFMS (PCIU) apresentar-se no Complexo Multiuso 1 e na Faculdade de Educação. O PCIU é uma proposta de educação musical pelo canto coral. O grupo iniciou suas atividades em julho de 2013, com 20 crianças de 6 a 12 anos, a partir da pesquisa de doutorado da regente e coordenadora Ana Lúcia Gaborim. Aos poucos, o trabalho cresceu e atualmente possui cerca de 150 participantes no projeto, que se dividem nos grupos Pciuzinho (5 anos), PCIU infantojuvenil (iniciantes), PCIU Alfa (veteranos), PCIU Mais (adolescentes) e PCIU Master (pais de coralistas).

Acesse a página do evento e confira mais informações sobre a programação e a retirada de ingressos. O público pode ainda colaborar de forma voluntária com um quilo de alimento não perecível, destinado posteriormente a instituições beneficentes cadastradas junto à UFMS.

Com informações da UFMS.

