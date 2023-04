96 criminosos são capturados somente no mês de março em MS

No mês de março de 2023, a Polícia Federal realizou a captura de 96 criminosos que estavam foragidos da Justiça, somente no estado de Mato Grosso do Sul.

As autoridades prenderam 30 suspeitos por tráfico de drogas, 17 por furto e roubo, 15 por estupro de vulnerável, 15 por falta de pagamento de pensão alimentícia, além de outros criminosos detidos por crimes como homicídio, violência doméstica, receptação, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Durante as operações de captura realizadas em março de 2023 no estado de Mato Grosso do Sul, uma foragida paraguaia ganhou destaque após ser capturada com a ajuda da Interpol.

A Polícia Federal mantém em suas delegacias grupos especializados em captura, compostos por policiais altamente treinados em investigação e busca de criminosos procurados pela Justiça. Esses grupos utilizam recursos tecnológicos avançados e contam com uma ampla rede de colaboradores, incluindo outras instituições policiais e órgãos de inteligência.

A Polícia Federal mantém parcerias internacionais para capturar foragidos que buscam refúgio em outros países. Por meio de acordos de cooperação, a PF tem conseguido prender criminosos que tentam escapar da justiça brasileira.

Essa estrutura colaborativa tem sido fundamental para o sucesso da Polícia Federal na captura de foragidos da justiça, garantindo que os criminosos sejam levados à justiça e responsabilizados pelos seus delitos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.