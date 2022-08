Revitalização da Rua Bahia e Avenida Mato Grosso valoriza o comércio e melhora a infraestrutura

Empresários e motoristas também destacam que as mudanças proporcionam mais segurança para a região

Por Michelly Perez – Jornal O Estado MS

Para celebrar os 123 anos de Campo Grande, a equipe do jornal O Estado percorreu duas importantes vias urbanas da cidade, a Rua Bahia e a Avenida Mato Grosso. Ambas receberam obras de revitalização e investimentos do Governo do Estado que mudaram a vida de empresários, motoristas e da população da região.

A primeira contemplada foi a Rua Bahia, que recebeu uma revitalização nos últimos anos que proporcionou o recapeamento de 1,75 km, além de melhorias em sinalização e nos serviços de drenagem. O investimento de R$ 4,8 milhões contou com o apoio do Governo do Estado, que arcou com a contrapartida de R$ 1,26 milhão.

Quem passa pela área central já consegue ver as mudanças que os trabalhos proporcionaram, uma vez que a via é um dos acessos principais para quem segue para Cuiabá. A revitalização na Rua Bahia ocorreu do trecho da Avenida Afonso Pena até a Avenida Coronel Antonino. Com uma alta incidência de veículos, principalmente nos horários de pico, as obras garantem segurança e conforto para a população.

“O asfalto está muito bom, não podemos reclamar. Aqui a infraestrutura precisa ser de qualidade porque o trânsito e o movimento é bem puxado, mas a via está ótima para transitar. A clientela também está satisfatória”, descreveu Letícia Araújo, gerente de uma loja de festas, que fica no cruzamento com a Euclides da Cunha

Alexandre Santos, dono de uma loja de roupas, também elogiou a obra. “O recapeamento ficou muito bom, houve o transtorno de fechar a rua durante a obra, mas depois de pronta ficou excelente. Aqui está em boas condições e sem buracos.”

Dono de uma loja de celulares, Carlos Augusto Ramires contou que está satisfeito com a infraestrutura. “O asfalto é ótimo e o movimento dos clientes também, só valoriza nosso empreendimento.” Mesma avaliação de Solange Araújo, consultora de vendas. “Aqui não tem buracos e as condições são muito boas para os clientes e quem trabalha aqui.”

Avenida Mato Grosso

Seguindo os investimentos em Campo Grande, o Governo do Estado também promoveu a revitalização da Avenida Mato Grosso, com um investimento de R$ 5,6 milhões. Foram recapeados 2,84 km no trecho entre as avenidas Ceará e Calógeras. Nessa região a atividade comercial é intensa, com um trânsito movimentado durante todo o dia. A estimativa é de que 36 mil veículos trafeguem pelo local diariamente.

Junto com a recuperação do asfalto foi feita a implantação de sinalização horizontal e vertical, tornando a avenida mais ágil e funcional, além de mais segura com um pavimento de qualidade. Essas melhorias foram elogiadas pelos comerciantes e por quem trafega na via urbana.

“A revitalização da avenida ficou muito boa e toda a região está em boas condições. Minha sugestão é melhorar a iluminação que está um pouco irregular”, citou a comerciante Maria do Carmo Cavalieri, que tem uma floricultura na avenida.

Dono de um escritório na região, Eduardo Barbosa também destacou as melhorias promovidas no entorno. “O asfalto está em ótimas condições e a revitalização foi bem rápida e tranquila, não atrapalhando o comércio. A infraestrutura é de qualidade”, confirmou.

Com uma loja aberta há 11 anos no local, Antônio Branco contou que toda intervenção na Avenida Mato Grosso foi bem planejada e sem transtornos aos comerciantes. “Em dois dias eles terminaram as atividades no meu trecho, sem prejuízos aos clientes. A revitalização ficou ótima e tudo foi bem comunicado”, pontuou.

O empresário Roberto Irio ponderou que depois da revitalização não houve buracos ou problemas na via. “Ficou muito bom, aqui no meu trecho está em perfeitas condições e espero que continue assim por muito tempo. Conheço bem a avenida pois já estou aqui há 16 anos”, comemorou o empresário.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Veja também: Parque do Laço recebe recursos para cobertura da pista de competição

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.