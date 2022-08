Nova redução deixa gasolina quase 30% mais barata em menos de dois meses

Valor do litro da pode chegar entre R$ 4,92 e R$ 4,98 nas bombas dos postos de combustíveis

Por Taynara Menezes

A nova redução do litro da gasolina nas refinaras vai deixar a gasolina 29,75% mais barata nas bombas dos postos de combustíveis de Campo Grande. Para o percentual, foi considerado desde o valor médio encontrado no dia 23 de junho, que era de R$ 7,09, para R$ 4,98, valor previsto para chegar com o novo reajuste.

A mudança, que começa a valer hoje (16), traz a redução de R$ 0,18 nas distribuidoras, saindo de R$ 3,71 para R$ 3,53 o litro. Com isso, o reflexo nas bombas deve ser de R$ 0,13.

Segundo o diretor-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, a mudança se deu à queda do barril de petróleo.

“A queda nos preços do barril de petróleo, abaixo de U$ 100 dólares e o dólar também estável perante o real, contribuíram para a nova redução”, afirma Lazarotto.

O valor mais em conta encontrado pelo jornal O Estado, ontem (15), foi de R$ 5,05, no posto localizado na

Rua Spipe Calarge. Considerando este valor, a queda de R$ 0,13 deve ser ainda mais significativa, podendo chegar a R$ 4,92 ao consumidor.

Em outro estabelecimento na Avenida Três Barras, a gasolina está sendo comercializada a R$ 5,09.

O gerente de pista de um posto localizado na Avenida Rita Vieira de Andrade, Diogo Rafael, acredita que o retração possa chegar ainda esta semana. No local, o combustível está por R$ 5,13. “A redução só vai chegar ao consumidor, depois que chegar a reposição e vier a queda na nota, creio que quarta-feira já tenha o novo valor e a nossa perspectiva é de que baixe até 15 centavos nas bombas”, calcula.

Outros quatro estabelecimentos vendem o litro a R$ 5,13, dois deles são na Avenida Elias Zahran, um no cruzamento com a Rua Luiz Dodero e outro com a Rua Rodolfo José Pinho. Na Avenida Costa e Silva, em dois postos com, aproximadamente, dez metros de distância um do outro, o litro também é vendido a R$ 5,13.

Histórico

No dia 23 de junho a média do preço da gasolina era de R$ 7,09 na Capital, segundo Lazarotto. Depois disso, no dia 28 do mesmo mês, o litro baixou para R$ 6,54 após o governo federal zerar os impostos de PIS/Cofins e Cide da gasolina e do etanol. No dia 5 de julho, o combustível baixou mais ainda, tendo como reflexo a redução da pauta fiscal da gasolina em 16,84%, saindo de R$ 5,64 para R$ 4,69.

Já no dia 6 de julho, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em 17%. A previsão era de R$ 0,60 a menos nas bombas. A partir disso, o litro já começou a ser encontrado por R$ 5,35 nos postos de Campo Grande.

No dia 20 de julho começou a sequência de reajustes da gasolina nas refinarias. Nesse dia, começou a valer a redução que resultaria em R$ 0,14 mais barato. Com isso, o litro passou a custar R$ 5,21. Após nove dias, uma nova queda de preço nas refinarias deixou a gasolina a R$ 5,11 na Capital. A estatal diminuiu em R$ 0,15 o litro nas distribuidoras, medida que refletiu nas bombas menos R$ 0,10.

Por fim, o novo anúncio de ontem (15), sendo o terceiro em menos de dois meses, promete baratear a gasolina em mais R$ 0,13, resultando no valor próximo de R$ 4,98.

