Ações da Semana do Registro Civil começam na segunda-feira

Entre os dias 8 a 12, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça e apoio de parceiros, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realizará a “1ª Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se!”.

Coordenada em todo o país pela Corregedoria Nacional de Justiça, a mobilização será efetivada no 9º Serviço Notarial e de Registro Civil da 2ª Circunscrição de Campo Grande, localizado na av. Afonso Pena, 955, no bairro Amambai. Em Mato Grosso do Sul, as ações serão coordenadas pelo Corregedor-Geral de Justiça, De

s. Fernando Mauro Moreira Marinho, em conjunto com a juíza Jacqueline Machado, auxiliar da CGJ com atuação na área extrajudicial.

Participarão da Semana do Registro Civil pessoas consideradas vulneráveis, previamente cadastradas pela Cufa (Central Única das Favelas) e pela SAS (Secretaria de Assistência Social) de Campo Grande. O município fornecerá o transporte para as pessoas, que estarão na sede da Cufa ou em outros bairros, previamente selecionados.

Na mobilização serão ofertados os serviços de emissão da 2ª via de registro civil de nascimento; RG; realização do CadÚnico, por meio do poder Executivo municipal; alteração dos nomes da população trans e reconhecimento de paternidade.

