Retrospectiva: 7 assuntos que movimentaram o mundo tecnológico em 2023

Estamos cada vez mais próximos de 2024, o que significa que já podemos olhar para trás e fazer uma retrospectiva do ano que em breve se encerra. E, pelo menos no mundo tecnológico, 2023 deu muito o que falar.

Afinal, já podemos conceder ao ano que acaba na próxima semana o selo “tecnologia 2023”, pois as notícias foram bem quentes. Tivemos mudanças no Twitter, lançamento do iPhone 15 e muitos assuntos que certamente movimentaram várias conversas.

A seguir, vamos relembrar alguns desses assuntos que movimentaram os editoriais tecnológicos em 2023. Aperte o cinto e vamos embarcar em uma breve viagem no tempo nas linhas abaixo!

1. iPhone 15

Possivelmente um dos assuntos dignos de receber o selo “tecnologia 2023” no que diz respeito a movimentar a internet, foi o lançamento do iPhone 15. E, ao menos para os brasileiros, isso já começou com o preço – por aqui o aparelho pode custar até R$ 14 mil.

O iPhone 15 chegou em seis variações no Brasil, sendo três convencionais e três da categoria Plus. Entretanto, seu lançamento não passou sem algumas falhas, como travamentos, recarga lenta e superaquecimento.

A própria Apple havia admitido que o superaquecimento era uma falha do iPhone 15, algo que acontecia até mesmo em tarefas comuns, como jogar e usar aplicativos de redes sociais. Entretanto, uma correção foi disponibilizada em outubro, trazendo inclusive algumas melhorias adicionais para o aparelho.

2. Sam Altman

Muitos talvez não tenham muita memória quando falamos de Sam Altman, mas ele está por trás da OpenAI, que criou o ChatGPT. Ele foi demitido no último trimestre deste ano, o que gerou um verdadeiro vai e vem em sua vida profissional.

Em novembro, a Microsoft contratou o ex-executivo para “comandar uma nova equipe de pesquisa avançada em IA”. Porém, essa parceria seria desfeita muito em breve.

Não demorou muito e, no mesmo mês, foi anunciado que ele voltaria a ocupar seu cargo na OpenAI, o que aconteceu no final de novembro. Aliás, três dos quatro membros favoráveis ao seu afastamento foram retirados do conselho, levando a Microsoft a ocupar uma dessas posições e garantindo à empresa de Bill Gates conhecimento sobre o que acontece na outra companhia.

“Eu nunca estive tão empolgado sobre o futuro”, disse Altman em um memorando compartilhado com o The Verge. “Estou extremamente grato pelo trabalho árduo de todos em uma posição pouco clara e sem precedentes, e acredito que a nossa resiliência e espírito nos diferenciam na indústria”, complementou.

3. Twitter | X

Um dos assuntos que mais movimentou o ano e ainda aparece em diversas discussões foi a compra do Twitter por Elon Musk. Isso certamente já o coloca como top trends no quesito tecnologia 2023, e com diversos altos e baixos no processo.

Desde que assumiu a frente do Twitter, Musk fez algumas mudanças polêmicas, a começar pela alteração do nome. A rede social agora atende por X, e também passou a cobrar um valor pelos perfis verificados, fez demissões em massa, baniu alguns perfis sem motivo aparentemente e até mesmo fez os postos do novo dono aparecerem para várias pessoas.

Claro, muitos outros assuntos caberiam aqui, mas deixaremos apenas esses citados acima para perceber o quanto o assunto Twitter/X movimentou as notícias de tecnologia em 2023.

4. Threads

Com todas as mudanças ocorridas no Twitter/X, muita gente abandonou o antigo microblog. Porém, para onde todas essas pessoas iriam? A resposta não demorou para aparecer: Threads.

Anunciado como um rival da rede social adquirida por Elon Musk, ele foi lançado oficialmente em julho. Criado por pessoas que tiveram envolvimento direto com o Twitter, o Threads trouxe vantagens como uma interface mais limpa, integração com o Instagram, publicar vídeos de até 5 minutos e escolher quem vê e responde os posts.

Com receio de perder seu monopólio, o Twitter ameaçou processar a Meta, alegando que o Threads seria apenas uma cópia. Porém, estamos indo para 2024 e a rede social da empresa de Mark Zuckerberg ainda existe, o que significa que isso ficou apenas no campo dos planos e serviu apenas para ser mais um assunto com o selo “tecnologia 2023”.

5. Desaparecimento do Titan

Infelizmente, 2023 não passou apenas com lançamentos e algumas “tretas”, já que um dos assuntos que ganhou bastante destaque foi o sumiço do submarino Titan. Operado pela OceanGate Expeditions, ele tinha como objetivo visitar os destroços do Titanic, mas acabou desaparecendo no Oceano Atlântico.

O veículo desapareceu no dia 18 de junho, e desencadeou uma busca de emergência pelo fato de que os cinco turistas que estavam a bordo do veículo teriam apenas 96 horas de oxigênio reserva. Entretanto, a embarcação não foi encontrada e todos que estavam nela infelizmente faleceram.

Foi mencionado que todos que decidiram partir nessa viagem pagaram US$ 250 mil (cerca de R$ 1,1 milhão na cotação da época) pela viagem. Entre os tripulantes estava o bilionário Hamish Harding, fundador e presidente da Action Aviation, companhia internacional de corretagem de aeronaves com sede em Dubai.

6. IA para ressuscitar falecidos

Se estamos elegendo diversos assuntos da categoria “tecnologia 2023”, não podemos deixar de lado a inteligência artificial. Separamos os dois últimos tópicos para ela, começando com um tema polêmico: ressuscitar falecidos.

Em comemoração aos 70 anos da Volkswagen no Brasil, a empresa decidiu criar um comercial unindo a cantora Maria Rita e sua mãe, Elis Regina. Como esta já faleceu, a inteligência artificial entrou em ação para recriar a cena, mas gerou diversos debates em todo país.

Por não concordar com o feito, diversos consumidores fizeram reclamações ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). O motivo: a campanha utiliza uma técnica conhecida como deepfake para recriar as características e voz de uma pessoa, e o responsável pelo processo alegou que a imagem de Elis Regina foi usada de maneira indevida.

7. Influencer criada por IA

O ano de 2023 também viu o surgimento de diversos influencers criados por inteligência artificial. Um destes casos é o de Aitana López, criada pela agência The Clueless que tem um rendimento mensal de US$ 11 mil.

Aitana é uma mulher de 25 anos e cabelo cor de rosa que tem mais de 235 mil seguidores no Instagram. Nas palavras da própria agência, a vantagem de trabalhar com a inteligência artificial é o fato de não lidar com adiamento e cancelamento de compromissos, algo que muito muitas vezes tinha relação com as atitudes dos modelos ou influenciadores.

Entretanto, vale lembrar que ela não é a única nessa relação de influenciadoras criadas por inteligência artificial. Nessa lista, temos inclusive representantes brasileiros, como a Lu da Magalu e Nat Natura. Porém, certamente é um assunto que merece o nosso selo “tecnologia 2023” de tópicos que movimentaram o ano.

Com informações do portal Tec Mundo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: