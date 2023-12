Quantos livros você leu em 2023? Confira alguns livros dramáticos para bater essa meta antes do ano acabar

No Brasil, 52% da população tem o hábito da leitura, segundo a última edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil. E o brasileiro tem uma média anual de 4,96 livros lidos por habitante. Desses, apenas 2,43 são lidos do começo ao fim. Com a chegada das férias e o recesso de final de ano, e para incentivar a leitura, o jornal O Estado indicará livros nessa última semana de dezembro.

Confira abaixo indicações de livros de drama.

Os sete maridos de Evelyn Hugo

Evelyn Herreira é uma moça pobre, mas muito ambiociosa, de um interiorzinho dos Estados Unidos. O sonho dela é ser atriz e Evelyn faz de tudo para conseguir realizá-lo. Aos 79 anos, após uma longa vida de muito sucesso, mas pouquíssimas aparições recentes, a grandiosa e amada Evelyn convida uma jornalista novata para entrevistá-la e promete contar todos os detalhes e segredos da vida que a fez se tornar a maior estrela de Hollywood e a mulher mais bonita e desejada do mundo.

Autora: Taylor Jenkins Reid.

N. de páginas: 414.

As vantagens de ser invisível

Charlie sempre foi um espectador em sua própria vida. Retraído, antissocial e um pouco melancólico, Charlie passa seus dias escrevendo cartas que nunca envia, até conhecer os irmãos Sam e Patrick e ter suas primeiras experiências com o amor, a amizade, festas, rock e muitos dramas e deixar de ser invisível (mas nem tanto).

Autor: Stephen Chbosky

N. de páginas: 288.

O lado bom da vida

Pat é um ex-professor de história que acaba de sair de uma clínica psiquiátrica. Ele não lembra quanto tempo passou lá, nem o motivo de sua internação, mas após o seu retorno, a esposa de Pat pede um tempo e se afasta, seus amigos não falam mais com ele e sua família se recusa a comentar sobre o ocorrido. Pat então fica viciado em exercícios físicos e conhece Tiffany, uma jovem viúva irmã de seu melhor amigo, e os dois se unem na tentativa de ver o lado bom da vida e superar seus traumas pelo caminho.

Autor: Matthew Quick

N. de páginas: 320.

A última música

Após o divórcio dos pais, Ronnie perdeu o contato com o pai, que se mudou e foi morar próximo à praia. Depois de alguns anos, a mãe de Ronnie incentiva que a garota vá visitar o pai e passar suas férias com ele, mas Ronnie ainda é muito ressentida pelo abandono do pai pianista, que largou tudo para viver afastado e agora é fissurado em terminar o vitral de uma igreja. Cedendo aos desejos da mãe, Ronnie percebe que tem mais em comum com o pai do que imaginava, e a música, que os dois tanto amam, é capaz de uni-los novamente.

Autor: Nicholas Sparks.

N. de páginas: 368.

Os 13 porquês

Clay recebe uma caixa estranhas com trezes fitas cassetes. Nelas estão áudios de Hannah, uma colega de turma por quem Clay era apaixonado e que se suicidou há duas semanas. O conteúdo das gravações? Os motivos os quais levaram Hannah a tirar a própria vida.

Autor: Jay Asher.

N. de páginas: 256.

