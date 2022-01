Resultado de prova discursiva de concurso da Polícia Civil já está disponível

Foi publicado nesta terça-feira (18) o resultado preliminar da prova Escrita Discursiva para a função de delegado da PC (Polícia Civil). O edital, organizado em ordem alfabética e com a respectiva pontuação, pode ser conferido aqui, entre as páginas 37 a 45.

Conforme o governo do Estado, pode ser consultado ainda o espelho do respectivo caderno de respostas da prova bem como as pontuações obtidas em cada uma das questões no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), na Área do Candidato.

Recursos podem ser interpostos por escrito até às 23h59 do desta quarta-feira (19) pela Área do Candidato, no site da Fapec.

Cronograma

Nesta edição do DOE (Diário Oficial do Estado) foram publicadas as adequações dos cronogramas preliminares de Atividades do Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para as funções de Agente de Polícia Científica, Perito Criminal, Papiloscopista e Perito Médico Legista.

